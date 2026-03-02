Kayseri'de terör operasyonlarında 95 zanlı yakalandı
Kayseri'de, terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla düzenlenen operasyonlarda 95 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terörle mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Kayseri'de son bir ayda düzenlenen terör operasyonlarında 95 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda son bir ayda terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda, 95 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheliler hakkında yasal işlemler yapıldı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün