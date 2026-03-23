Kayseri'de terör operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
Kayseri'de düzenlenen terör operasyonlarında, emniyet ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda son bir haftada terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda, 3 zanlıyı yakaladı.
Şüpheliler hakkında yasal işlemler yapıldı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün