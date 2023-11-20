Kayseri'de tartışma sonucu taksiciyi bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması başladı

Kayseri'de yolcu alma nedeni ile tartıştığı meslektaşını bıçaklayarak öldüren taksicinin yargılanmasına başlandı. Sanık, ifadesinde kavga esnasında bıçağı salladığını ama değdiğini görmediğini söyledi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık R.D., tutuksuz sanıklardan M.D., müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sanık R.D. ifadesinde, maktul A.D.'yi öldürmek istemediğini ve bu olaylardan dolayı pişman olduğunu söyledi. Yolcu alma yüzünden maktul A.D. ile tartışmaya başladıklarını söyleyen R.D., "Olayı tatlıya bağlamak için babamla A.D.'nin taksi durağına gittik. Selam verdik ama selamımızı almadı. 'Yaptığın esnaflığa yakışıyor' deyince 'Ben yolcumu çaldırmam' dedi. Arkasını dönüp taksi durağından kürek aldı, benim kafama vurdu. Dengemi kaybettim. Ben de korkuyla arabamın camından uzanıp bıçak aldım. Yaklaşmasın diye gösterdim ama başıma vurmaya devam etti. Ben bıçağı savurdum ama değdiğini görmedim" dedi.

Sanık R.D.'nin babası M.D. ise, "Oğlum Talas'tan yolcu aldığını ve daha sonra önünü kesen kişinin buranın kendi mıntıkası olduğunu ve yolcu alamayacağını söylediğini anlattı. Kardeşimle gidip konuşmalarını istedim ama kardeşim müsait olmadığı için ben oğlumla gittim. Bize küfür etti, bana kafa attı. Şeker hastası olduğum için dondum kaldım. Oğlumun da kafasına vurdu. Oğlumla boğuşuyorlardı, daha sonra ben kendime gelince oradan ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, yeni tanıkların dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'ndaki bir taksi durağında meydana gelen olayda taksiciler Ali Demirel (37) ile R.D. (23) arasında iddiaya göre yolcu meselesi yüzünden çıkan kavgada R.D., bıçakla Demirel'i yaralamıştı. Ali Demirel vücuduna isabet eden bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan taksici hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan R.D. yakalanarak gözaltına alınmıştı. - KAYSERİ