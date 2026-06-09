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Kayseri'de taksi şoförünü bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada taksi şoförü Mustafa Durmuş'u öldüren sanık Mehmet Ş., 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada taksi şoförünü bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Ş. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasını yineleyerek, sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Mehmet Ş. savunmasında, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Olayı tasarlamadığını savunan sanık, "Daha önceden bir sabıka kaydım yoktur. Olay aniden gerçekleşti, pişmanım." dedi.

Sanık avukatı da eylemin tasarlanarak işlenmediğini iddia ederek, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki Doğu Garajı'nda 1 Eylül 2025'te çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Ş, taksi şoförü Mustafa Durmuş'u yaralamış, hastaneye kaldırılan Durmuş kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan Mehmet Ş., "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
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