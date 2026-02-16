Haberler

Suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyede

Güncelleme:
Kayseri'de suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kayseri'de suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Ç., K.Ö., A.M.A., A.Ş. ve S.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
