Kayseri'de sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 4 kişi baş ve karın ağrısı ile kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Gülük Mahallesi'nde bir evde yaşayan 4 kişide sobadan sızan gaz nedeniyle baş ve karın ağrısı ile kusma şikayetleri görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 4 kişi, ambulanslarla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
