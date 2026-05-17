Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fatma Aydın (75), hayatını kaybetti.

Olay, Yahyalı ilçesine bağlı Derebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Aydın'ın evinde hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede, Aydın'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirildi. Aydın'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan Fatma Aydın'ın belirli aralıklarla çocuklarının yanında kaldığı, Kurban Bayramı için memleketi Yahyalı'daki evine geldiği öğrenildi.

