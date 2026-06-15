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Kayseri'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 11 Haziran'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla yaralanan K.A., tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde silahlı kavgada yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 11 Haziran'da Kayabaşı Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla yaralanan K.A. kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Olayla ilgili S.A. ve E.Ö'nün gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Asil
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