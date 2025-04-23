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Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı
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Kayseri Kocasinan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki tartışma, tabancayla açılan ateşle kavgaya dönüştü. Olay sonrası bir mahalle bekçisi, kavgayı başlatan şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Kayseri Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Pusula Sokak'ta, M.K. ile İ.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında M.K, tabancayla ateş ettiği İ.D. ve yanındaki A.E'yi yaraladı.

Bu sırada olaya müdahale eden mahalle bekçisi, etrafa rastgele ateş açan şüpheli M.K'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan İ.D. ile A.E. Kayseri Şehir Hastanesine, M.K. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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