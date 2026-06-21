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Kayseri'de satırlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kayseri'de satırlı kavgada 3 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan tartışma satırlı kavgaya dönüştü. 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan satırlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Tacettin Veli Mahallesi İskan Sokak'ta gürültü yapıldığı gerekçesiyle apartman sakinleriyle bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç. satırla, Y.Ç. ve M.Ç. ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
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