Kayseri'de sanık, apartman görevlisinin eşini öldürdü, ağırlaştırılmış müebbet aldı

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Kayseri'de boşanma aşamasındaki karısının oturduğu apartmanın görevlisinin eşini bıçakla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İlhan Ş, maktul M.G'nin kocası E.G, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse sunduğu mütalaasını yineleyerek sanığın maktule karşı işlediği "kadına karşı kasten öldürme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçları ile boşanma aşamasında olduğu eşine karşı işlediği silahla "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanık İlhan Ş, savunmasında, hasta olduğunu öne sürerek, intihar etmek amacıyla olaydan bir gün önce çok sayıda ilaç içtiğini ileri sürdü.

Boşanma aşamasındaki karısının oturduğu binanın görevlisi E.G. ile her zaman görüştüğünü, olay günü de binaya geleceğini söylediğini iddia eden İlhan Ş, olay günü E.G'ye para vereceğini belirtti.

E.G. evde olmadığı için eşi M.G'nin kapıyı açtığını ve kendisini konuşmak için eve çağırdığını ileri süren İlhan Ş, evde tartıştıklarını ve kadını bıçakladığını söyledi.

Maktülü kaç kez bıçakladığını hatırlamadığını ifade eden İlhan Ş, "Maktulün eşinin acısının hafiflemesi için her türlü cezaya razıyım. İstemediğim bir olay oldu." dedi.

Maktulün eşi E.G. ile kız kardeşi S.G. de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İlhan Ş'yi, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığa "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 ay, boşanma aşamasındaki eşine karşı işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 1 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde ikamet eden boşanma aşamasındaki eşiyle 9 Aralık 2025'te konuşmaya gelen İlhan Ş, bina girişinde apartman görevlisinin karısı M.G. ile karşılaşmış, M.G'yi bıçakla yaralayarak öldüren İlhan Ş, karısının bulunduğu dairenin kapısını baltayla kırmaya çalıştıktan sonra olay yerinden ayrılarak jandarmaya teslim olmuştu.

Kaynak: AA