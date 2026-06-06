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Kayseri'de sağanak etkili oldu

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Meteoroloji'nin uyardığı Kayseri'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı iş yerlerini su bastı. Yetkililer bölgede çalışma başlattı.

KAYSERİ'de etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollar göle dönerken, bazı iş yerlerini ise su bastı.

Meteoroloji'nin uyardığı Kayseri'de sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı iş yerlerini su bastı. Yetkililer, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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