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Kayseri'de polis ekipleri YKS'ye geç kalma riski bulunan öğrencilere yardım etti

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Kayseri'de trafik yoğunluğu ve çeşitli nedenlerle YKS'ye geç kalma riski bulunan öğrenciler, polis ekiplerinin motorize yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı. Bir öğrencinin unuttuğu telefon da polis aracılığıyla annesine teslim edildi.

Kayseri'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalma riski bulunan öğrenciler, polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Trafik yoğunluğu ve farklı nedenlerle sınava gireceği okula geç kalma riski bulunan öğrenciler, polis ekiplerinden yardım istedi.

Motorize ekipler, yedek kask verdikleri öğrencileri sınava gireceği okula ulaştırırken, bir öğrencinin unuttuğu telefonu da polis yardımıyla annesine teslim edildi.

Çocuğunu sınava son anda yetiştiren polise teşekkür eden bir veli ise "Allah, polisimize, askerimize, devletimize zeval vermesin. Motosikletle son anda yetiştirdiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Polis de öğrenciyi sınava yetiştirdiği için mutlu olduğunu belirterek, başarılar diledi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
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