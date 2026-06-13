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Kayseri'de polis ekipleri öğrencileri LGS sınavına yetiştirdi

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Kayseri'de polis ekipleri, LGS kapsamındaki merkezi sınava geç kalma riski bulunan öğrencilere yardım ederek onları sınavın başlamasına kısa süre kala okullarına yetiştirdi. Öğrenci ve yakınları ekiplere teşekkür etti.

Kayseri'de öğrenciler, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

Ekipler, 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınava geç kalma riski bulunan adaylara yardım etti.

Sınava geç kalma riski bulanan öğrenciler, kentin farklı noktalarındaki ekiplerden yardım istedi.

Ekipler, öğrencileri sınavın başlamasına kısa süre kala okullarına yetiştirdi.

Öğrenci ve yakınları, polis ekiplerine teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "İl Emniyet Müdürlüğü olarak 13 Haziran'da yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınava giren gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarındayız. Geleceğimizin teminatı gençlerimize sınavlarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
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