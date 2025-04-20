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Kayseri'de Pastanede Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Pastanede Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kayseri'de husumetlisi tarafından pastanede tabancayla vurulan Ramazan Toprak, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli G.A. teslim oldu.

KAYSERİ'de husumetlisi G.A. tarafından pastanede alışveriş yaptığı sırada tabancayla vurulan Ramazan Toprak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi'nde bir pastanede meydana geldi. G.A., aralarında husumet olan Ramazan Toprak'ın pastanede alışveriş yaptığı sırada yanına gelerek tabancayla ateş edip kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Toprak, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli G.A. ise bir süre sonra polis merkezine gidip teslim oldu.

Ramazan Toprak, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Toprak'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli G.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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