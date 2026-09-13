Kayseri'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Develi-Sindelhöyük yolu üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki Ahmet Farsak'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Farsak, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA