Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi
Kayseri'de jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilin bagajında 5 kilogram kubar esrar ve esrar öğütme aparatı bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de bir otomobilin bagajına gizlenmiş 5 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otomobil ile uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli aracı durduran ekipler, otomobilin bagajına gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.C.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Murat Asil