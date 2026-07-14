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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi
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Kayseri'de jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilin bagajında 5 kilogram kubar esrar ve esrar öğütme aparatı bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de bir otomobilin bagajına gizlenmiş 5 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otomobil ile uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli aracı durduran ekipler, otomobilin bagajına gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.C.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Murat Asil
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