Otomobil, sulama kanalına düştü; sürücü yaralı

KAYSERİ'de bariyerleri kırarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi'nde meydana geldi. Nisa İ.K. (24) idaresindeki 16 JF 010 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri kırarak sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD'ın çalışması sonucu otomobilden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

