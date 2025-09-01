Kayseri'de Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 1 Yaralı

KAYSERİ'de, otomobilin bariyerleri kırarak sulama kanalına düştüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi'nde meydana geldi. Kübra B. idaresindeki 38 AJK 274 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri kırarak içi boş sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,