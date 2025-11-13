Kayseri'de Otobüs ile Kamyonet Çarpıştı: Bir Ölü, İki Yaralı

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışıp devrilen kamyonetin sürücüsü Gökhan Ay hayatını kaybetti, araçtaki 2 arkadaşı ise yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, İncesu ilçesi Kayseri-Nevşehir yolu Garipçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 68 BK 707 plakalı yolcu otobüsü ile Gökhan Ay yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Devrilen kamyonetin sürücüsü Gökhan Ay, olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki 2 arkadaşı da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerinin ardından İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: KAYSERİ,