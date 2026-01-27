Haberler

Bakımını yaptığı otobüsün altında kalan işçi, hayatını kaybetti

Güncelleme:
Kayseri'de bakımını yaptığı yolcu otobüsünün altında kalan 31 yaşındaki tamirci Cihan Altıntaş, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de serviste bakımını yaptığı yolcu otobüsünün altında kalan tamirci Cihan Altıntaş (31), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Altınok Caddesi'nde meydana geldi. Rot balans servisinde çalışan Cihan Altıntaş, bakımın için iş yerine gelen yolcu otobüsünü lifte kaldırdı. İddiaya göre, liftin arızalanması sonucu yolcu otobüsü, Altıntaş'ın üzerine düştü. Altıntaş'ın otobüsün altında kaldığını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin aracın altından çıkardığı Altıntaş, ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Altıntaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi

Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Milli yıldızımızı üzdü! N'Golo Kante'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad'ın

Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında! Ünlü ismin yerine geçecek

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Bakım yaptığı otobüsün altında kalan tamirci hayatını kaybetti

