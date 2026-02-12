Haberler

Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı

Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde okul servisinin tırla çarpışması sonucu bir veli yaşamını yitirdi, toplamda 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde okul servisinin tırla çarpışması sonucu 1 veli öldü, 6'sı öğrenci 7 kişi de yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile bir tır Pınarbaşı- Kayseri kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada öğrenci servisinin şoförü ile öğrenciler Durdu K, Hacı Ö, Muhittin K, Halil İbrahim Y, Ümitcan K. ve Rabia K. ile veli Hasan Karaca yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Karaca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

İşte okulu basıp katliam yapan saldırgan
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor

İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

İşte okulu basıp katliam yapan saldırgan
Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var
Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor