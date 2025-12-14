Kayseri'de ihtiyaç sahibi öğrenciler için kahvaltı desteği protokolü imzalandı

Kayseri'de "İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Kahvaltı Desteği Projesi" için işbirliği protokolü imzalandı.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, proje kapsamında Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya ile işbirliği protokolünü imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, projenin hem ailelere hem de öğrencilere önemli bir katkı sunacağını ifade etti.

Çolakbayrakdar, "Ailelerimizin yükünü hafifletirken, evlatlarımızın eğitim hayatına daha güçlü başlamalarına destek olacağız ve ihtiyaç duyulan her noktada desteğimizi artırarak devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ihtiyaç sahibi çocuklara her ay düzenli olarak kahvaltılık paketlerin ulaştırılacağını belirtti.

Aylık periyotlarla okullarda uygun zamanlarda ailelere ulaştırılacak olan beslenme paketlerinin içerisinde, 21 kek, 21 süt, 700 gram kaşar peynir, 1 kilogram beyaz peynir, yarım kilogram eritme peynir, tereyağı, bal, tahin, pekmez, helva, zeytin, ceviz, fındık ve kuru üzüm bulunacağı kaydedildi.