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Kayseri'de Öğrenciler Gilaburu Dikimine Katıldı

Kayseri'de Öğrenciler Gilaburu Dikimine Katıldı
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Kayseri'de Mehmet Alçı İlkokulu öğrencileri, Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte gilaburu bitkisinin dikimine katıldılar. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ağaç dikmenin geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu belirtti.

Kayseri'de Mehmet Alçı İlkokulu öğrencileri gilaburu bitkisinin dikimine katıldı.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencileriyle birlikte, Kayseri'ye özgü gilaburu bitkisini Erkilet Generalemir Mahallesi'nde toprakla buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ağaç dikmenin geleceğe yapılacak en değerli yatırımlardan biri olduğunu ifade etti.

İklim değişikliğine karşı daha yeşil bir şehir oluşturmak için gayret ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Ağaç ve fidan dikimi bu çalışmaların başında gelir. Ağaçlar hem doğayı güzelleştirir hem de iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynar. Bu kapsamda, şehrimize özgü ve bilimsel olarak faydaları kanıtlanmış gilaburu bitkisi, bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Bu bitkiler zamanla büyüyerek Kocasinan'da büyük bir orman dokusu oluşturacak. Bu da bizden sonraki nesillere bırakılacak en güzel miraslardan biri olacak."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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