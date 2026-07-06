Haberler

Kayseri'de boğulma tehlikesi geçiren oğlu için girdiği ırmakta kaybolan babanın cesedine ulaşıldı

Kayseri'de boğulma tehlikesi geçiren oğlu için girdiği ırmakta kaybolan babanın cesedine ulaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde, boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak için Kızılırmak'a giren baba M.E.'nin cansız bedeni, kaybolduğu yerden 2 kilometre uzakta bulundu.

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde, boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak amacıyla girdiği Kızılırmak'ta kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı.

Nehrin Küpeli Mahallesi kıyısında, önceki gün boğulma tehlikesi geçiren oğlu için girdiği ırmakta akıntıya kapılan baba M.E'yi arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başladı.

AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıçları, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, UMKE, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi, İHH ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Su Sporları ekipleri bölgede çalışma yaptı.

M.E'nin cesedi, kaybolduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta suyun içinde bulundu.

Olay

Kızılırmak'ın Küpeli Mahallesi kıyısında, 4 Temmuz'da ailesiyle birlikte piknik yapan 11 yaşındaki Suriye uyruklu H.E. serinlemek için girdiği suda bir süre sonra çırpınmaya başlamış, oğlunun yardım istediğini gören baba M.E. (40) nehre girmişti.

Baba M.E. bir süre sonra suda kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan jandarma ekipleri, nehirde ağaç dallarına tutunan H.E'yi sudan çıkarmıştı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da

Tarihi zirve için geri sayım başladı! İşte Ankara'ya gelen ilk isim
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekmekte yeni dönem! Büyük fırınlara düzenleme geliyor

Bakanlık düğmeye bastı! Ekmekte yeni dönem başlıyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağışlar geri geliyor

Sağanak yağışlar geri geliyor
Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı

Kahreden olay! Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı
Bitget’ten Türkiye hamlesi: Sahte Instagram hesaplarıyla reklam vermeye başladılar

Türkiye hamlesi: Sahte Instagram hesaplarıyla reklam vermeye başladı
ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı

Yer: Ankara! Trump'ın kalacağı otelin karşısına bakın ne astılar
Sosyal yardım ödemeleri artırıldı

Bakan müjdeyi verdi! Tüm ödemeler artırıldı
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı