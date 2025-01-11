Kayseri'de Müstakil Evde Yangın Çıktı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel