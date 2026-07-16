Kayseri'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

G.E'nin kullandığı motosiklet ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil Güney Çevre Yolu Dokuzpınar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.