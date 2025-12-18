Kayseri'de mobilya atölyesinde yangın / Haber eklendi

KAYSERİ'de masa sandalye imalatı yapan mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kocasinan Mobilyacılar Sitesi 5092'nci sokakta bulunan atölyede meydan geldi. Masa sandalye imalatı yapan atölyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler atölyeyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,