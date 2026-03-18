Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda kapsamlı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, arife günü ve Ramazan Bayramı'nda vatandaşların rahat bir şekilde kabristan ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için ekipler mezarlıklarda çalışma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezarlıklar Şefi Süleyman Turan, bayram öncesi kentteki mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik hizmetlerinin titizlikle yapıldığını belirtti.

Ambar, Argıncık ve Asri mezarlıklarının arife ve bayramın birinci günü özel taşıt trafiğine kapalı olacağını kaydeden Turan, yaşlı ve engelli vatandaşlara mezarlık ziyaretleri için kendi araçlarıyla taşıma hizmeti vereceklerini ifade etti.

Ayrıca, zabıta ekipleri de arife günü ve bayram boyunca Şehir Mezarlığı'nda kabir ziyareti gerçekleştiren vatandaşlar için dilencilere yönelik denetimlerini sürdürecek.