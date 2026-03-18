Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların kabristan ziyaretlerini rahatça yapabilmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, arife günü ve Ramazan Bayramı'nda vatandaşların rahat bir şekilde kabristan ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için ekipler mezarlıklarda çalışma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezarlıklar Şefi Süleyman Turan, bayram öncesi kentteki mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik hizmetlerinin titizlikle yapıldığını belirtti.

Ambar, Argıncık ve Asri mezarlıklarının arife ve bayramın birinci günü özel taşıt trafiğine kapalı olacağını kaydeden Turan, yaşlı ve engelli vatandaşlara mezarlık ziyaretleri için kendi araçlarıyla taşıma hizmeti vereceklerini ifade etti.

Ayrıca, zabıta ekipleri de arife günü ve bayram boyunca Şehir Mezarlığı'nda kabir ziyareti gerçekleştiren vatandaşlar için dilencilere yönelik denetimlerini sürdürecek.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

