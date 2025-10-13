Haberler

Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı İncelemesi

Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı İncelemesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Meteoroloji Katlı Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Kavşağın 29 Ekim'de hizmete açılması planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Denizhan Erol ile asfalt çalışmaları başlayan Meteoroloji Katlı Kavşağı'nda incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç ve Erol, çalışmaları inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, sahada görev yapan personele kolaylıklar dileyerek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç, kısa sürede tamamlanacak kavşağın 29 Ekim'de hizmete açılacağını belirtti.

Erol da projedeki çalışmalarından dolayı Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aras Bulut İynemli'den dudak uçuklatan yatırım

Ünlü oyuncunun servetini nereye harcadığı ortaya çıktı
Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.