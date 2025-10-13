Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı İncelemesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Denizhan Erol ile asfalt çalışmaları başlayan Meteoroloji Katlı Kavşağı'nda incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç ve Erol, çalışmaları inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, sahada görev yapan personele kolaylıklar dileyerek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç, kısa sürede tamamlanacak kavşağın 29 Ekim'de hizmete açılacağını belirtti.

Erol da projedeki çalışmalarından dolayı Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.