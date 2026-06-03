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Kayseri'de meslek okulları yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergiledi

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Kayseri'de 2025-2026 eğitim öğretim yılında meslek okullarında yapılan çalışmalar, KAYMEF26 fuarında sergilendi. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, mesleki eğitimin ülke kalkınmasındaki önemine vurgu yaptı.

Kayseri'de 2025-2026 eğitim öğretim yılında meslek okullarında yapılan çalışmalar, Kayseri Mesleki Eğitim Fuarı'nda (KAYMEF26) sergilendi.

Bir alışveriş merkezindeki serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, mesleki eğitimin stratejik alanlardan biri olduğunu söyledi.

Mesleki eğitimin bilginin beceriye dönüşmesi anlamına geldiğini ifade eden Esen, "Mesleki eğitim demek fikrin emeği dönüşmesi, hayalin hayatla buluşması demek. Bu anlamda hem ülkemizin kalkınmasında hem eğitim sistemimizin o istenilen insan tipinin ortaya çıkarmasında mesleki eğitimin çok ciddi payı vardır. Buna dikkati çekmek için 64 meslek lisemizin 56 alanda ve 119 dalda üretmiş oldukları ürünlerle bu fuarı açtık. Bir eğitim ekosisteminin nasıl oluştuğunu da bir anlamda burada sergilemiş olacağız." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Mehmet Türköz de mesleki eğitimin önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı.

Fuarda, kent merkezi ve ilçelerdeki meslek liselerin yanı sıra mesleki eğitim merkezlerinde yıl boyuncu yapılan çalışmalar sergilendi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
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