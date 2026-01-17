Kayseri'de mahsur kalan vaşak kurtarıldı

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, bir güneş enerji santralinin tel örgüleri içerisindeki alanda mahsur kalan nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, kurtarıldı.

Pınarbaşı ilçesinde bulunan bir güneş enerji santralinde, tel örgülerin içerisine giren vaşak, çıkış yolunu bulamayınca mahsur kaldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen görevliler, vaşağın yaklaşık üç gündür tel örgü içerisinde sıkıştığını tespit ederek, durumu yetkililere bildirdi. Tel örgüden girdiği yeri karıştırması nedeniyle çıkışı kaybettiği belirlenen vaşağın, bu süre boyunca aç kaldığı öğrenildi. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Pınarbaşı Şubesi ekipleri ile Pınarbaşı Avcılar Derneği üyeleri harekete geçti.

Olay yerine gelen ekipler, güneş enerji santralinin giriş kapısını açarak vaşağın güvenli şekilde alandan çıkmasını sağladı. İlk kontrolleri yapılan vaşak, herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması üzerine doğal yaşam alanına bırakıldı.