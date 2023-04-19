Kayseri'de lokomotifin çarptığı tırın sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü
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Kayseri'de raylardan geçmeye çalışırken lokomotifin çarptığı tırın sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kayseri'de raylardan geçmeye çalışırken lokomotifin çarptığı tırın sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan sürücü A.A, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.
Boğazköprü mevkisinde dün lokomotif, hemzemin geçit olmamasına rağmen raylardan karşıya geçmek isteyen A.A. idaresindeki 38 ACD 094 plakalı kum yüklü tıra çarpmıştı.
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel