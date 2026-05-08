Kayseri'de kuyumcuyu soyup eşekle kaçan sanık 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri'de düz kontak yaparak çalıştırdığı forkliftle kepenk ve camlarını kırdığı kuyumcudan altın çaldıktan sonra eşekle kaçan sanık, 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık ve müşteki avukatları ise salonda hazır bulundu.

Sanık Mehmet Ç, önceki savunmasını tekrar ederek beraatını istedi.

Mahkeme başkanının eve sakladığı altınların yerini neden polislere kendisinin değil de babasının söylediğini sorması üzerine Mehmet Ç, "Polislerle gidip altınların yerini göstermeye utandım. Babama ahırdaki kuşların yuvasını işaret ettim. Babama 'taka' deyince babam anladı altınların yerini. Babama söylemekteki amacım altınları polise teslim etmekti. Birkaç altının kaybolduğu söyleniyor ama ailemin durumu ortada." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, tanık ve sanık beyanlarının çeliştiğini, sanığın etkin pişmanlıktan yararlanma iradesi göstermediğini, ayrıca çalınan altınların kendisi tarafından değil, babası tarafından polise teslim edildiğini belirterek, sanığın tutukluluğunun devamını ve iddianamedeki suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ve müşteki avukatlarının savunmalarını da alan mahkeme heyeti, sanığa "bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı" suçundan 7 yıl 6 ay, "mala zarar verme" suçundan 10 ay, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 9 yıl 7 ay hapis cezası verdi.

Olay

Kayseri'de İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta 9 Şubat 2026'da çaldığı forkliftle kuyumcu dükkanının kepenk ve camlarını kırıp, 150 gram altını aldıktan sonra eşekle kaçan zanlı Mehmet Ç, polis ekiplerince yakalanıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Olaya ait güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının forkliftle kuyumcunun kepenk ve camlarını kırarak içeri girdiği, altınları çaldıktan sonra eşekle kaçtığı anlar yer almıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında, "mala zarar verme", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı" suçlarından 6 yıl 4 aydan 16 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.