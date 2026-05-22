Kayseri'den Küresel Sumud Filosu'na Destek

Kayseri'de vatandaşlar Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir araya geldi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan atıp, filoya müdahaleye tepki gösterdi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan atıp, filoya müdahaleye tepki gösterdi.

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu Dönem Sözcüsü Erdal Ergenç, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de binlerce insanın katledilerek soykırım suçu işlendiğini söyledi.

İsrail'in bölge halkını yok etme politikası güttüğünü vurgulayan Ergenç, "İsrail, Gazze'yi tamamen ablukaya almış, insani yardımların ulaştırılmasını engelleyerek sivil halkı açlık ve susuzluğa mahkum etmiştir. 18 yıldır en şiddetli haliyle abluka, sürgün, işkence, tutuklama ve yıkım, türlü karartmalar, basın mensuplarının şehit edilmeleri, sosyal medya paylaşımlarının kaldırılması gibi yöntemlerle devam ediyor." dedi.

Bu hadsiz ve hukuksuz ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla dünyanın 45 ülkesinden 400 aktivistin katılımıyla 70 tekneden oluşan "Küresel Sumud Filosu"na destek amacıyla bir araya geldiklerini belirten Ergenç, şunları kaydetti:

"Bu barışçıl ve insani filoda, 74 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da yer almaktaydı. İnsani yardımdan başka hiçbir gayesi olmayan bu silahsız aktivistler, 18 Mayıs 2026'da Akdeniz'de uluslararası sularında seyir halinde iken İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri birliklerin saldırısına uğramıştır. Filodaki tüm tekneler cebir ve şiddet kullanılarak durdurulmuş, aktivistler silah zoruyla alıkonularak darbedilmiş, kişisel mallarına zarar verilmiş ve hukuk dışı bir şekilde kaçırılarak İsrail'e götürülmüştür. Uluslararası sularda bulundukları halde kaçırılarak ters kelepçe ile tutuklanan, işkence edilen ve bizzat sözde devletin yetkilileri tarafından barbarca aşağılanmışlardır."

Ergenç, sağlık ve gıda malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılmasını amaçlayan Sumud Kara Konvoyu'nun da 5 gündür Libya'nın Sirte bölgesinde mahsur bırakıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
