Kayseri'de Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı: 3 Zanlı Yakalandı

Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesinde 4 küçükbaş hayvanı çaldıktan sonra satan 3 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sarıoğlan ilçesi Bakarcak Mahallesi'nde jandarma ekipleri Ş.D'nin ağılından 4 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirenlerin Ö.O, A.K. ve B.S. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar, küçükbaş hayvanları Ömerhacılı Mahallesi'nde ikamet eden E.K'ye 15 bin lira karşılığında sattıklarını itiraf etti.

Hayvanlar sahibine teslim edilirken şüpheliler adliyeye götürüldü.