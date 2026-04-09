Kayseri'de erkek kuaföründe çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir erkek kuaföründe çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Şirintepe Mahallesi Dülger Sokak'taki bir erkek kuaföründe M.B. (18) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.