Kayseri'de Köpek Dövüşü Operasyonu: 8 Zanlı Gözaltında
Kayseri'de köpek dövüştürdükleri iddia edilen 8 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, dövüştürülen 2 Anadolu çoban köpeği barınağa teslim edildi.
Kayseri'de köpek dövüştürdükleri iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpek dövüşü organize ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Dövüştürülen 2 Anadolu çoban köpeği ise barınağa teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel