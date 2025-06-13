Kayseri'de Köpek Dövüşü Operasyonu: 8 Zanlı Gözaltında

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Kayseri'de köpek dövüştürdükleri iddia edilen 8 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, dövüştürülen 2 Anadolu çoban köpeği barınağa teslim edildi.

Kayseri'de köpek dövüştürdükleri iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpek dövüşü organize ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Dövüştürülen 2 Anadolu çoban köpeği ise barınağa teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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