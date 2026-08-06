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Kayseri'de 'Kız Meselesi' Bıçaklı Kavgası: 2 Yaralı

Kayseri'de 'Kız Meselesi' Bıçaklı Kavgası: 2 Yaralı
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Kayseri'nin İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde bir parkta 'kız meselesi' yüzünden çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Akif D. ve Furkan D. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KAYSERİ'de 'kız meselesi' nedeniyle parkta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İldem Cumhuriyet Mahallesi Arzum Sokak'taki bir parkta meydana geldi. Mehmet Akif D. ve Furkan D. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında iddiaya göre 'kız meselesi' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Akif D. ve Furkan D. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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