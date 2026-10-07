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Kayseri'de kepçe ve işçi servislerinin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

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Kayseri'nin Develi ilçesinde, bir kepçe ve iki işçi servisinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde, bir kepçe ve iki işçi servisinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Bahri Y. idaresindeki 38 P 7646 plakalı işçi servisi ile Ö.S'nin kullandığı 38 P 7782 plakalı işçi servisi, Soysallı Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi'nde M.A. yönetimindeki kepçeyle çarpışarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Bahri Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 15 kişi Develi ve Kayseri'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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