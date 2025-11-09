Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Projesi 400 Milyon Lirayla Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi'ni inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde başlatılan proje 400 milyon liralık yatırımla devam ediyor.

Projeyi inceleyen Büyükkılıç, dönüşümün hem şehir estetiği hem de vatandaşların güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Alsancak Mahallesi'nde, Argıncık bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdıklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Şu anda 130 dairelik 2 blok tamamlanıyor. Sonrasında 16 bloğa ulaşacak şekilde alanın temizlenmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler de kentsel dönüşüm bağlamında onları mağdur etmeden konutlarıyla buluşturmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.