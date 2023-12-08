Kayseri'de kaza: Kamyonet sürücüsü yaralandı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araçla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
C.G'nin kullandığı 06 KA 1148 plakalı kamyonet, Şenyurt Mahallesi Kayseri Caddesi'nde A.T. yönetimindeki 38 ABM 608 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan C.G. Sarıoğlan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Savrulan araçların çarptığı yol kenarında park halindeki minibüste de hasar oluştu.