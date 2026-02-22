Haberler

Kayseri'de kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı

Kayseri'de kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 16 yaşındaki İlknur Çiçek için kayıp başvurusu üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, mahalle çevresinde hem yaya hem de dronla arama yaptı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 16 yaşındaki İlknur Çiçek için arama çalışması başlatıldı.

Methiye Mahallesi'ndeki ikametinden saat 10.00'da ayrılan Çiçek'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kız çocuğunun bulunabilmesi için çalışma başlatan ekipler, mahalle ve çevresinde hem yaya hem dronla arama yaptı.

Yaklaşık 8 saat süren çalışmalara ara veren ekipler, aramaya sahurdan sonra yeniden başlayacak.

Arama çalışmalarına, yaklaşık 150 kişilik ekip ve arama kurtarma köpekleriyle devam edileceği öğrenildi.

