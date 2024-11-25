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Kayseri'de Kaybolan 80 Yaşındaki Çoban Ekipler Tarafından Kurtarıldı

Kayseri'de Kaybolan 80 Yaşındaki Çoban Ekipler Tarafından Kurtarıldı
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Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 80 yaşındaki çoban S.D., ekiplerin 24 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yaylada kaybolan 80 yaşındaki çoban ekipler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gömürgen Mahallesi yakınlarındaki yaylada yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 80 yaşındaki çoban S.D. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen AFAD, ANDA, UMKE, jandarma, Türkuaz arama ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 24 saat süren çalışması sonucu S.D. ve küçükbaş hayvanları bulundu.

S.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve küçükbaş hayvanların traktör yardımıyla ilçeye götürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan İncesu ilçesinde Şeyhşaban Mahallesi yakınlarında kaybolan 2 bin 500 küçükbaş hayvan bulundu.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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