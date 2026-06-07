Kayseri'de kayalıklardan düşen bir kişi yaralandı

KAYSERİ'de dengesini kaybederek kayalıklardan düşen H.H.V. (46), yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kırlangıç Vadisi'nde meydana geldi. Piknik yaptığı iddia edilen H.H.V. dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu H.H.V., sedye ile düştüğü yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı