Haberler

Kayseri'de Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de Ş.T., kavga ettiği arkadaşı Ali Kemal K.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olay, Mevlana Mahallesi'nde bir apartmanda gerçekleşti. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

KAYSERİ'DE KAVGA ETTİĞİ ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

KAYSERİ'de Ş.T. (52), kavga ettiği arkadaşı Ali Kemal K.'yi (53) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Ş.T. ile arkadaşı Ali Kemal K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ş.T., arkadaşı Ali Kemal K.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Ali Kemal K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Kemal K.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Ş.T.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

"Rekor kırdık" deyip canlı yayında 5 ilimizin adını sıraladı
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Sibirya'ya rakip! Sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
Trump, Venezuela ile ilgili niyetini açıkça itiraf etti

Trump, Venezuela ile ilgili niyetini açıkça itiraf etti