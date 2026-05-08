Kayseri'de 30'ar Yıl 10'ar Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlüler Yakalandı
KAYSERİ'de 'Kasten öldürme' suçundan haklarında kesinleşmiş 30'ar yıl 10'ar ay hapis cezası bulunan firari hükümlüler M.K.(63) ve H.M.K. (34), polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Kasten öldürme' suçundan haklarında kesinleşmiş 30'ar yıl 10'ar ay hapis cezası bulunan M.K. ve H.M.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlüler saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı