Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde çalışmalar sürüyor

Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde çalışmalar sürüyor
Kayseri'de, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde; mevcut asfalt geri dönüşüme kazandırılıyor, ağaçlar korunuyor ve altyapı güçlendirme çalışmaları sürüyor. Trafik akışı akıllı sistemlerle kontrol ediliyor.

Kayseri'de, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler mevcut asfaltı özel kazıma makineleriyle yerinden sökerek geri dönüşüme kazandırıyor.

Kavşak çevresindeki ağaçlar titizlikle sökülerek farklı alanlara taşınıp koruma altına alınırken, aynı anda altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında kazık çakma işlemleri de sürüyor.

Etaplar halinde ilerleyen çalışmalar süresince alternatif güzergahlar devreye alınırken, trafik akışı akıllı ulaşım sistemleriyle anlık olarak kontrol ediliyor.

Kent genelinde yerleştirilen bilgilendirme levhaları ve yönlendirmelerle sürücülere kolaylık sağlanırken, toplu taşıma hatlarında da gerekli düzenlemeler yapılıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
