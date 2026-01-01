Kayseri'de Kar Yağışı Mahsur Kalanları Kurtardı
Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı.
Hacılar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle otomobillerinde bulunan 5 kişi mahsur kaldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kara saplanan araçlar bulunduğu yerden çıkarılırken, donma tehlikesi yaşayan 5 kişi güvenli bir yere sevk edildi.
Mahsur kalan 5 kişi, Hacılar Şehit Abdullah Kılıç Polis Merkezi Amirliğinde ihtiyaçları giderilerek gidecekleri yere güvenli bir şekilde ulaştırıldı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel