Kayseri'de Kar Yağışı Mahsur Kalanları Kurtardı

Güncelleme:
Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı.

Hacılar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle otomobillerinde bulunan 5 kişi mahsur kaldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kara saplanan araçlar bulunduğu yerden çıkarılırken, donma tehlikesi yaşayan 5 kişi güvenli bir yere sevk edildi.

Mahsur kalan 5 kişi, Hacılar Şehit Abdullah Kılıç Polis Merkezi Amirliğinde ihtiyaçları giderilerek gidecekleri yere güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
