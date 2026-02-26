Kayseri'de Kar Yağışı Tipiye Dönüştü

KAYSERİ'de, etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Kentte, dün akşam yağan kar, yüksek kesimlerde etkisini artırıp yerini tipiye bıraktı. Kayseri-Erciyes kara yolunda da tipi ve sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar oldu. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Erciyes kara yolunu açık tutabilmek için tuzlama ve küreme çalışması yaptı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise kentte etkili olan kar yağışının bugün aralıklarla kuvvetli şekilde devam edeceğini, yarın ve cumartesi günü de kuvvetini azaltıp aralıklarla etkisini hissettirdikten sonra kenti terk edeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı