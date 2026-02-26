Haberler

Kayseri'de Kar Yağışı Tipiye Dönüştü

Kayseri'de Kar Yağışı Tipiye Dönüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüşerek ulaşımda aksamalara yol açtı. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının devam edeceğini bildirdi.

KAYSERİ'de, etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Kentte, dün akşam yağan kar, yüksek kesimlerde etkisini artırıp yerini tipiye bıraktı. Kayseri-Erciyes kara yolunda da tipi ve sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar oldu. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Erciyes kara yolunu açık tutabilmek için tuzlama ve küreme çalışması yaptı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise kentte etkili olan kar yağışının bugün aralıklarla kuvvetli şekilde devam edeceğini, yarın ve cumartesi günü de kuvvetini azaltıp aralıklarla etkisini hissettirdikten sonra kenti terk edeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

2 hafta sahaya adım atamayacak!
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

2 hafta sahaya adım atamayacak!
Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı

Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba